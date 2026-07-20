В Итум-Калинском районе Чеченской Республики открылся автокемпинг «АвтоАул»

Кемпинг расположен на левом берегу реки Аргун, в двух километрах от селения Итум-Кали. На его территории размещены 13 оборудованных шатров, просторная зона отдыха, санитарные зоны, костровые и мангальные площадки, игровые зоны, а также места для автомобилей и автодомов. При необходимости вместимость может быть увеличена до 35 шатров. Инициатор проекта Аслан Татаев отметил, что главной идеей было создание доступного места для отдыха в горах.