Котята, спасенные сотрудниками администрации Канавинского района, нашли дом

Спасенные котята нашли любящие семьи в Канавинском районе. Трогательной историей поделились в пресс-службе районной администрации.
В начале июля прямо у дверей здания сотрудники ведомства обнаружили двух испуганных котят. Малыши были очень слабыми и больными на вид. Работники администрации не смогли оставить их на улице, забрали и коллективно начали лечить хвостиков.
Во время прохождения лечения в ветклинике котят захотели приютить две семьи. На сегодняшний день окрепших малышей уже забрали домой. Мальчика назвали Тишей, а девочку — Мирой.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года.