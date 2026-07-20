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Котята, спасенные сотрудниками администрации Канавинского района, нашли дом

Двух хвостиков обнаружили у дверей районной администрации в начале июля.

Источник: Нижегородская правда

Спасенные котята нашли любящие семьи в Канавинском районе. Трогательной историей поделились в пресс-службе районной администрации.

В начале июля прямо у дверей здания сотрудники ведомства обнаружили двух испуганных котят. Малыши были очень слабыми и больными на вид. Работники администрации не смогли оставить их на улице, забрали и коллективно начали лечить хвостиков.

Во время прохождения лечения в ветклинике котят захотели приютить две семьи. На сегодняшний день окрепших малышей уже забрали домой. Мальчика назвали Тишей, а девочку — Мирой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года.