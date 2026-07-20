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Ученик Илсхан-Юртовской школы Чечни стал лучшим на межрегиональном турнире

Соревнования собрали сильнейших молодых атлетов.

Ученик 9 класса Илсхан-Юртовской школы Чеченской Республики Ахмед Садуев стал победителем Открытого межрегионального турнира по вольной борьбе среди школьников на призы Dokaew Wrestling Club в ходе реализации проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Курчалоевского муниципального района.

Соревнования собрали сильнейших молодых атлетов из разных регионов. Ахмед уверенно одержал победу в своей весовой категории, продемонстрировав высочайшее мастерство, силу воли и характер. Главным трофеем турнира стал символический чемпионский пояс.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.