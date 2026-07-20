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Фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову.— “Ъ”) за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами», — сообщила спортсменка.

Под руководством Этери Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2019 года. Она по три раза выигрывала чемпионат России (2024−2026) и становилась победительницей финала Гран-при страны (2023−2025). На Олимпийских играх россиянка заняла шестое место. Недавно фигуристка получила нейтральный статус, который в следующем сезоне позволит выступить ей на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев.