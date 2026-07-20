Фигуристка Аделия Петросян покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе

Под руководством Этери Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2019 года. Она по три раза выигрывала чемпионат России (2024−2026) и становилась победительницей финала Гран-при страны (2023−2025). На Олимпийских играх россиянка заняла шестое место. Недавно фигуристка получила нейтральный статус, который в следующем сезоне позволит выступить ей на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев.