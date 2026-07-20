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В Краснодарском крае прошел турнир по гандболу

Соревнования собрали 13 команд из различных муниципальных образований региона.

Турнир по гандболу, посвященный памяти мастера спорта международного класса Сергея Шалабанова, прошел в Краснодарском крае в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Выселковского района.

Соревнования собрали 13 команд из различных муниципальных образований края. Команда выселковских гандболисток завоевала серебряные медали. Золотые медали достались команде из Краснодара, бронзовые — спортсменкам из Павловского района.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.