Аграриям предложили перейти на топливо с повышенным содержанием серы

Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления АПК информацию об интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы 0,3−0,9% и печного топлива. Обращение (есть у «Ъ») директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Андрея Артикулова направлено 17 июля. В указанный диапазон укладывается дизтопливо стандарта «Евро-3», где содержание серы ограничено 0,35%, и «Евро-2» с предельной долей до 0,5%.