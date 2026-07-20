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Аграриям предложили перейти на топливо с повышенным содержанием серы

Регуляторы задумались о возможности поставок топлива сниженного качества для аграриев. Минсельхоз изучает спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления. Предложение может заинтересовать владельцев старой техники, но не современных машин.

Регуляторы задумались о возможности поставок топлива сниженного качества для аграриев. Минсельхоз изучает спрос на дизтопливо с содержанием серы, не соответствующим даже «Евро-2», и печного топлива, применяющегося для отопления. Предложение может заинтересовать владельцев старой техники, но не современных машин.

Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления АПК информацию об интересе сельхозпроизводителей к покупке дизтоплива с содержанием серы 0,3−0,9% и печного топлива. Обращение (есть у «Ъ») директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Андрея Артикулова направлено 17 июля. В указанный диапазон укладывается дизтопливо стандарта «Евро-3», где содержание серы ограничено 0,35%, и «Евро-2» с предельной долей до 0,5%.

В топливе класса «Евро-5» содержание серы ограничено 0,01%. Печное топливо обычно применяют в паровых котлах и промышленных печах. В июле правительство разрешило до конца текущего года оборот бензина и дизтоплива по стандартам «Евро-3». По данным «Ъ», власти рассматривали и возврат к стандартам «Евро-2».

Подробнее — в материале «Ъ» «Трактора заправят от печки».