Фитнес-блогер Вадим Do4a Иванов умер в 37 лет

Умер фитнес-блогер и бизнесмен Вадим Иванов, известный как Do4a. Ему было 37 лет. Об этом сообщили в его паблике.
Причина смерти блогера не называется. Ранее Иванов рассказывал, что перенес два инфаркта и столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
«Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении.
Иванов был одним из самых известных популяризаторов бодибилдинга в русскоязычном интернете. В своем блоге он рассказывал о силовых тренировках, подготовке атлетов и спортивной фармакологии.
Позднее Иванов создал собственный бренд спортивного питания и одежды. Вокруг проекта Do4a сформировалось одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.
Ранее KP.RU писал, что американский фитнес-блогер Коннор Мерфи умер в Таиланде. Незадолго до смерти он столкнулся с серьезными проблемами с психикой и здоровьем. Блогер получил известность благодаря роликам о бодибилдинге и тренировках.