«Тяжело было пешеходу»: в Калининграде показали, во что превратилась улица Галицкого

Когда главе сообщили, что те же средневековые замки нельзя отремонтировать с соблюдением современных нормативов, Дятлова быстро нашлась, что ответить: «Средневековый замок не является предметом пользования всех. А мы с вами стоим на улично-дорожной сети. Это общее пространство, которое принадлежит всем жителям. Коллеги тут сделали невозможное. Они постарались совместить историческую часть с современными нормативами. Тут не было тротуаров, тут можно было сломать ноги, тут не было ливневой канализации. Дорожники прошли на грани: они сохранили историю и создали инфраструктуру для жителей. Подпорную стенку тут опять же сделали, а здесь ведь был сползающий склон. Теперь этим можно пользоваться. У нас была развилка: либо оставить все как есть и хранить наследие, либо попытаться уложить эту историю в наши нормы. Это то, что мы сделали на Галицкого», — добавила глава.