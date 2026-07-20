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Трамп пообещал, что Нетаньяху не будут арестовывать в США

Трамп заверил, что Нетаньяху не арестуют ни в одном американском штате.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют во время визита в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома прокомментировал слова мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с угрозами. Он подчеркнул, что опасаться израильскому премьеру нечего. Правда, все, судя по всему, держится исключительно на обещании самого Трампа.

«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Немногим ранее власти Нью-Йорка начали изучать возможность задержания Нетаньяху. Мамдани заявил, что израильскому премьеру место в Гааге. При этом мэр признал, что не намерен создавать новые правовые нормы ради его ареста.

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