Трамп пообещал, что Нетаньяху не будут арестовывать в США

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют во время визита в США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома прокомментировал слова мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с угрозами. Он подчеркнул, что опасаться израильскому премьеру нечего. Правда, все, судя по всему, держится исключительно на обещании самого Трампа.
«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединенных Штатах Америки», — написал президент США в соцсети Truth Social.
Немногим ранее власти Нью-Йорка начали изучать возможность задержания Нетаньяху. Мамдани заявил, что израильскому премьеру место в Гааге. При этом мэр признал, что не намерен создавать новые правовые нормы ради его ареста.