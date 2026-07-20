Школьники из Нижегородской области побывали на экскурсии в охотхозяйстве

Для ребят нижегородского школьного лесничества «Муравейник» состоялась экскурсия в охотхозяйство «Сечуга», что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Это редкая возможность увидеть диких животных — оленей, кабанов и других обитателей леса — в их естественной среде обитания на расстоянии вытянутой руки. Школьники не просто наблюдали за животными, а учились понимать язык леса и животных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.