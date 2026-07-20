На Украине призвали граждан уезжать в деревни перед тяжелой зимой

Жителям городов Украины уже нужно думать о переезде в села из-за отсутствия подготовки властей к зимнему сезону. Об этом заявил украинский блогер и волонтер Тарас Чмут в интервью изданию «Украинская правда».
По его ловам, зима будет тяжелой, а энергетика не перестраивается и не защищается, а также в течение года не восстановится.
«Как результат, каждый должен подумать уже сейчас, в июле, где он будет зимой. Возможно, кому-то уже нужно подумать о том, чтобы выехать в деревню, в райцентр или, может, даже за границу», — сказал он.
Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте зимой предупредил, что Украину ожидает самая суровая зима за последние десять лет.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию просят не наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако сам киевский режим продолжать атаковать российские объекты.