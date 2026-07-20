Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине призвали граждан уезжать в деревни перед тяжелой зимой

Волонтер Чмут призвал жителей Украины уезжать в деревни перед тяжелой зимой.

Источник: Комсомольская правда

Жителям городов Украины уже нужно думать о переезде в села из-за отсутствия подготовки властей к зимнему сезону. Об этом заявил украинский блогер и волонтер Тарас Чмут в интервью изданию «Украинская правда».

По его ловам, зима будет тяжелой, а энергетика не перестраивается и не защищается, а также в течение года не восстановится.

«Как результат, каждый должен подумать уже сейчас, в июле, где он будет зимой. Возможно, кому-то уже нужно подумать о том, чтобы выехать в деревню, в райцентр или, может, даже за границу», — сказал он.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте зимой предупредил, что Украину ожидает самая суровая зима за последние десять лет.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию просят не наносить удары по энергетической инфраструктуре, однако сам киевский режим продолжать атаковать российские объекты.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше