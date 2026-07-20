Ямаль заявил, что обнял и поцеловал Месси, чтобы утешить его после финала ЧМ

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль поделился подробностями общения с капитаном команды Аргентины Лионелем Месси после финального матча чемпионата мира 2026 года. По словам 19-летнего футболиста, он подошел к аргентинцу, чтобы извиниться за исход игры.
— Я подошел к нему и просто сказал: «Прости меня». Он ответил: «Поздравляю, ты заслуживаешь этого еще больше». Я поцеловал его, обнял и попытался утешить. Такие моменты значат больше, чем футбол, — передает слова испанца Sport 24.
Сборная Испании 20 июля обыграла Аргентину и стала двукратным чемпионом мира по футболу. Матч завершился в дополнительное время со счетом 1:0. Решающий мяч забил испанец Ферран Торрес, поразивший ворота аргентинцев на 106-й минуте игры. При этом Испания нанесла 12 ударов в створ, Аргентина — ни одного.
Капитан аргентинской команды Лионель Месси заплакал после поражения своей сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании. При этом технический комитет ФИФА провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что Лионель Месси получит «Золотой мяч», независимо от исхода финала.
Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Этого результата он добился после окончания финальной игры между сборными Испании и Аргентины. В восьми матчах на счету спортсмена 10 голов. После него идет Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальной встрече.