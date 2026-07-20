Ямаль заявил, что обнял и поцеловал Месси, чтобы утешить его после финала ЧМ

— Я подошел к нему и просто сказал: «Прости меня». Он ответил: «Поздравляю, ты заслуживаешь этого еще больше». Я поцеловал его, обнял и попытался утешить. Такие моменты значат больше, чем футбол, — передает слова испанца Sport 24.