В природном парке «Кандры-Куль» Башкирии зацвёл редкий цветок

У дремлика болотного один из самых красивых цветков в роду дремликов. Цветы этого растения могут опыляться осами и другими насекомыми, а также может наблюдаться самоопыление. Губа цветка, на которую садится насекомое, называется «аэродромом», и она очень привлекательна для опылителей. Цветение дремлика болотного длится с конца июня до начала августа. Он может расти на болотах и в других сырых местах, даже в условиях застоя воды и плохой аэрации почвы.