Министр Папоян: Армения перенаправит поставки рыбы из России в Евросоюз

Армянские производители официально получили право поставлять рыбу и рыбную продукцию в страны Европейского союза. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил глава Министерства экономики республики Армении Геворг Папоян.
Он отметил, что Ереван завершил все необходимые согласования и утвердил соответствующие процедуры. Это решение позволит местным компаниям компенсировать потери, связанные с закрытием российского рынка.
— Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС, — передает слова министра Интерфакс.
Армения наметила курс на отдаление от России и сближение с ЕС. Так, на международных площадках Ереван регулярно присоединяется к позиции Брюсселя. В то же время в России постепенно начали исчезать армянские товары с полок магазинов.
Глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что подобные проблемы возникали и раньше, но армянская сторона настроена на их решение. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, как будут развиваться отношения России и Армении в ближайшее время.