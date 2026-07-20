Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе

— Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову — прим. «ВМ») за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами, — говорится в ее Telegram-канале.