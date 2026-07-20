Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила в понедельник, 20 июля, в своем Telegram-канале.

Фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила в понедельник, 20 июля, в своем Telegram-канале.

— Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову — прим. «ВМ») за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами, — говорится в ее Telegram-канале.

С 2019 года фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Она трижды становилась чемпионкой России (в 2024—2026 годах) и выигрывала финал Гран-при страны (в 2023—2025 годах). На Олимпийских играх она заняла шестое место. Недавно фигуристка получила нейтральный статус, что позволит ей участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в следующем сезоне.

Этери Тутберидзе в интервью проекту Aleko in my bag рассказала, как помогла своей подопечной Евгении Медведевой обзавестись недвижимостью. Медведева действительно получила квартиру в Москве за высокие спортивные достижения, однако площадь недвижимости не раскрывается.

Также в ходе интервью Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с телеведущей Яной Рудковской. Она пояснила, что Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла обо всем высказываться.