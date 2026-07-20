Фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она сообщила в понедельник, 20 июля, в своем Telegram-канале.
— Огромная благодарность Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу (Тутберидзе, Глейхенгаузу и Дудакову — прим. «ВМ») за пройденный вместе путь. Спасибо за потрясающие программы, за все наши победы и колоссальный опыт, который я получила рядом с вами, — говорится в ее Telegram-канале.
С 2019 года фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Она трижды становилась чемпионкой России (в 2024—2026 годах) и выигрывала финал Гран-при страны (в 2023—2025 годах). На Олимпийских играх она заняла шестое место. Недавно фигуристка получила нейтральный статус, что позволит ей участвовать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в следующем сезоне.
Этери Тутберидзе в интервью проекту Aleko in my bag рассказала, как помогла своей подопечной Евгении Медведевой обзавестись недвижимостью. Медведева действительно получила квартиру в Москве за высокие спортивные достижения, однако площадь недвижимости не раскрывается.
Также в ходе интервью Тутберидзе раскрыла детали давнего конфликта с телеведущей Яной Рудковской. Она пояснила, что Рудковская регулярно комментирует методы ее работы, поскольку телеведущая является «человеком из шоу-бизнеса» и привыкла обо всем высказываться.