Больше 20 миллионов пчел погибли после обработки полей под Красноярском

Между тем федеральный закон о пчеловодстве, который действует уже два года, создал систему координации между фермерами и пчеловодами. Однако есть нюанс, говорит пасечник из Шушенского Павел Свинцов. По его словам, большинство его коллег занимаются своим любимым делом в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а отсюда и проблема.