Больше 20 миллионов пчел погибли после обработки полей под Красноярском

Пасечники Красноярского края сообщают о массовой гибели пчел после обработки рапсовых полей пестицидами.
В Большой Мурте, поселке к северу от Красноярска, за несколько дней июля погибли около шестисот пчелиных семей, а это больше двадцати миллионов пчел. Пасечники утверждают, что причина — пассивное поведение местных фермеров, которые не предупреждают их вовремя об обработке своих полей пестицидами.
Между тем федеральный закон о пчеловодстве, который действует уже два года, создал систему координации между фермерами и пчеловодами. Однако есть нюанс, говорит пасечник из Шушенского Павел Свинцов. По его словам, большинство его коллег занимаются своим любимым делом в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), а отсюда и проблема.
— Хозяева ЛПХ не рассматриваются федеральным законом как пчеловоды, — поясняет Павел Свинцов. — Только ИП, самозанятые или ООО, которые должны иметь санпаспорт и зарегистрироваться в системе «Меркурий». После этого пасеке присваивается QR-код. По этому QR-коду сельхозтоваропроизводители должны за два-три дня, предупреждать об обработках полей химией.
Фермеры-полеводы, в свою очередь, считают, что пасечники должны сами отвечать за своих пчел. Владимир Фроленко, собственник фермы из Тасеево, у которого большие посевы рапса, рассказывает о регулярной дискуссии между сторонами.
— Опять начались жалобы — мол, многие фермеры не предупреждают пасечников, — рассказывает Владимир Фроленко. — На что фермеры отвечают: «А зачем вы привозите ульи прямо к моему полю? Вы с нами согласовывайте, тогда и проблем не будет».
В общем, работу друг с другом фермеры-полеводы с пчеловодами наладить до сих пор не могут.