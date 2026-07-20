В Нью-Йорке американский военный попытался подорвать здание с офисом ФБР

В Нью-Йорке мужчина, предположительно американский военный, попытался подорвать и поджечь правительственное здание, в котором располагается офис ФБР. Об этом сообщает Forbes.
«Возле здания в Нью-Йорке, где размещаются Таможенно-иммиграционная служба США и другие федеральные ведомства, взорвалось “зажигательное устройство”, — говорится в материале.
Инцидент произошел в понедельник, 20 июля. Уточняется, что подозреваемый был задержан правоохранными органами. В результате инцидента несколько человек получили различные травмы.