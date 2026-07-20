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В Нью-Йорке американский военный попытался подорвать здание с офисом ФБР

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в попытке подрыва правительственного здания в Нью-Йорке.

Источник: Комсомольская правда

В Нью-Йорке мужчина, предположительно американский военный, попытался подорвать и поджечь правительственное здание, в котором располагается офис ФБР. Об этом сообщает Forbes.

«Возле здания в Нью-Йорке, где размещаются Таможенно-иммиграционная служба США и другие федеральные ведомства, взорвалось “зажигательное устройство”, — говорится в материале.

Инцидент произошел в понедельник, 20 июля. Уточняется, что подозреваемый был задержан правоохранными органами. В результате инцидента несколько человек получили различные травмы.

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