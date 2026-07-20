В селе Мокрые Курнали Татарстана открыли агротехнологический класс

Агротехнологический класс открылся на базе Мокрокурналинской средней школы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в совете Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.
Сейчас занятия проходят в формате факультативов, с 1 сентября начнется полноценное профильное обучение. Первыми учениками станут 22 школьника. Кабинет оснащен современным оборудованием. Преподаватели вузов будут проводить занятия для школьников. Возглавит работу молодой педагог Сабина Хамитова — выпускница КФУ.
Обучение ведется по двум направлениям: сельскохозяйственная и потребительская кооперация. Школьники будут изучать агроинформатику, технологии производства, переработки, логистики и реализации продукции, включая работу на электронных площадках. Выпускники получат вместе с аттестатом диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Оператор технической поддержки».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.