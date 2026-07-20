В Челябинске провели Фестиваль водных фонариков

Фестиваль водных фонариков состоялся 16 и 17 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина в Челябинске в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Программа начиналась в 9 вечера у сцены Летнего театра. На мероприятии выступали творческие коллективы, а все желающие могли сфотографироваться со светящейся луной на воде. Главным моментом стал запуск фонариков в виде цветов разных оттенков. По словам организаторов, только в первый вечер было продано около полутора тысяч фонариков. Кроме того, в администрации парка сказали, что погасшие фонари не останутся дрейфовать в карьере. После фестиваля уборкой водоема и берегов должны заняться волонтеры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.