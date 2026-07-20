В Челябинске провели Фестиваль водных фонариков

Программа начиналась в 9 вечера у сцены Летнего театра. На мероприятии выступали творческие коллективы, а все желающие могли сфотографироваться со светящейся луной на воде. Главным моментом стал запуск фонариков в виде цветов разных оттенков. По словам организаторов, только в первый вечер было продано около полутора тысяч фонариков. Кроме того, в администрации парка сказали, что погасшие фонари не останутся дрейфовать в карьере. После фестиваля уборкой водоема и берегов должны заняться волонтеры.