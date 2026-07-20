Кардиологи назвали безопасную дозу кофеина в сутки

Эта доза соответствует трем-пяти чашкам черного кофе объемом около 240 мл каждая. Авторы не нашли подтверждений роста общего сердечно-сосудистого риска при таком уровне потребления. Умеренное употребление кофе также может иметь связь с более низким риском болезней сердца, сердечной недостаточности и инсульта у части людей.