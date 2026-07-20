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Минкультуры РФ не получало заявку на прокатное удостоверение «Одиссеи» Нолана

Министерство культуры РФ не получало заявлений на предоставление прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Министерство культуры РФ не получало заявлений на предоставление прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» американского режиссера Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Одиссея» — экранизация эпической поэмы Гомера, снятая под эгидой Universal Pictures. Кинокартина вышла в мировой прокат 17 июля. По данным Variety, «Одиссея» заработала около $264 млн за первые выходные показа. Это больше, чем другие фильмы господина Нолана.

Роль Одиссея, царя Итаки, сыграет Мэтт Дэймон. В звездный состав также входят Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендая, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.