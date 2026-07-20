Минкультуры РФ не получало заявку на прокатное удостоверение «Одиссеи» Нолана

«Одиссея» — экранизация эпической поэмы Гомера, снятая под эгидой Universal Pictures. Кинокартина вышла в мировой прокат 17 июля. По данным Variety, «Одиссея» заработала около $264 млн за первые выходные показа. Это больше, чем другие фильмы господина Нолана.