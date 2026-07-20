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В Славянской больнице Кубани появился новый аппарат МРТ

Он позволяет создавать послойные снимки тканей в различных проекциях и выявлять изменения на ранних стадиях.

Источник: Национальные проекты России

Современный томограф запустили в Славянской центральной районной больнице Краснодарского края, сообщили в администрации Славянского района. Установка аппарата соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

МРТ-аппарат является «золотым стандартом» для диагностики патологий центральной нервной системы, позвоночника, суставов и внутренних органов. Метод позволяет создавать послойные снимки тканей в различных проекциях и выявлять изменения на ранних стадиях. Появление томографа существенно расширяет спектр услуг отделения лучевой диагностики и сокращает сроки постановки диагноза. Пациентам больше не нужно ждать направления в краевые центры, что позволяет врачам быстрее приступить к лечению.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.