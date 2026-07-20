Экс-глава МО Великобритании Хили возглавил министерство финансов

Бывший министр обороны Великобритании Джон Хили занял пост руководителя министерства финансов Соединенного Королевства.
«Джон Хили был назначен канцлером казначейства», — говорится в сообщении канцелярии нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма.
Имя Хили не называлось среди претендентов на пост главы Минфина.
Напомним, в середине июня текущего года Хили подал в отставку со своего поста из-за недостаточных инвестиций в оборонную сферу страны.
По его словам, Министерство финансов не захотело выделить ресурсы для инвестиций в оборонные проекты «в период растущих угроз». Тогда он написал письмо на имя на тот момент премьер-министра Британии Кира Стармера.