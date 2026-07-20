В Санкт-Петербурге обновят дороги к спортивным объектам

Магистрали, ведущие к спортивным учреждениям, обновят в Санкт-Петербурге в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
В текущем сезоне ведется ремонт Богатырского проспекта на участках общей протяженностью около 2,5 км — от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Туристской до Шуваловского проспекта. Магистраль является подъездной артерией к отделению велоспорта «Олимпийские надежды».
Продолжается ремонт Бухарестской улицы (более 2 км — от Димитрова до Малой Балканской), обеспечивающей доступ к Академии баскетбола имени В. П. Кондрашина и ФОК «Дунайский». Также запланировано обновление Большого Сампсониевского проспекта (от Смолячкова до 1-го Муринского), ведущего к Военному институту физической культуры и подростково-молодежному клубу «Мир».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.