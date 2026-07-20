Фитнес-блогер Вадим «до4a» Иванов умер в возрасте 37 лет. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в Telegram-канале «Do4a — Третье дыхание», который вел блогер.
— Не стало Вадима. Человека, который вел этот канал, делился с вами мыслями о бизнесе и о жизни, шутил, поддерживал и вдохновлял. Того, ради кого многие из вас были здесь. Ни для кого не секрет, что последний год стал для Вадима непростым. Он боролся, старался восстановить здоровье и вернуть силы. Но, к сожалению, судьба распорядилась иначе, — говорится в публикации.
В прошлом году Иванов опубликовал сообщение о том, что пережил третий инфаркт.
Иванов — одна из самых известных персон в спортивной и фитнес-индустрии в России. Он был одним из наиболее знаменитых промоутеров бодибилдинга, делился в своем блоге информацией о спортивной фармакологии, подготовке спортсменов и силовых тренировках. Позже он запустил собственный бренд спортивного питания и одежды, и вокруг проекта Do4a образовалось одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.
Прощание с Ивановым состоится 22 июля в 11:00 по адресу Партизанская улица, дом 8.