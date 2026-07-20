Калининградка, не следившая за здоровьем, носила в животе опухоль весом в 10 кг

В начале 2025 года женщину доставили в больницу с начавшимся кровотечением. В ходе обследования врачи обнаружили в матке большое новообразование и порекомендовали пациентке обратиться к онкологу. Калининградка, у которой в запущенной стадии также был сахарный диабет и гипертония, пришла на приём к специалисту только в мае 2026 года.