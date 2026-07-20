Производство птицы на убой в июне сократилось на 5,8%

Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году, до 526,8 тыс. тонн. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Рынок уже отреагировал на тенденцию ростом цен: оптовая стоимость на тушки бройлера в июле выросла на 27% год к году.