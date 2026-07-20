Курский мясоперерабатывающий завод начнет экспорт продукции в Китай

Мясоперерабатывающий завод из Курской области будет экспортировать продукцию в Китай, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.
Организация успешно прошла аттестацию Главного таможенного управления КНР при сопровождении Россельхознадзора. Первая экспортная партия будет сформирована уже в ближайшее время. Отметим, что ранее 22 образца свиной продукции, в том числе карбонад, шейка, лопатка и грудинка, были экспортированы на Филиппины.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.