Пресноводных медуз обнаружили в затопленном карьере Нижегородской области

Фридайверы из команды SL обнаружили кабину грузовика ГАЗ-66 и медуз в одном из озер Нижегородской области. Они рассказали, кто на самом деле обитает в затопленном карьере.
Так, маленьких медуз встретили на глубине около трех метров. Специалисты отнесли их к пресноводному виду Craspedocusta sowerbii, представители которого являются настоящими хищниками.
Эти медузы питаются мельчайшими ракообразными и планктоном. Но для людей они опасности не представляют.
Кроме того, на дне «медузного озера» дайверы обнаружили часть автомобиля. На глубине покоились останки легендарного ГАЗ-66.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что блогер сфотографировал пресноводных медуз в нижегородском водоеме.