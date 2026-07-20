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Пресноводных медуз обнаружили в затопленном карьере Нижегородской области

Также на дне «медузного озера» фридайверы увидели кабину ГАЗ-66.

Источник: Нижегородская правда

Фридайверы из команды SL обнаружили кабину грузовика ГАЗ-66 и медуз в одном из озер Нижегородской области. Они рассказали, кто на самом деле обитает в затопленном карьере.

Так, маленьких медуз встретили на глубине около трех метров. Специалисты отнесли их к пресноводному виду Craspedocusta sowerbii, представители которого являются настоящими хищниками.

Эти медузы питаются мельчайшими ракообразными и планктоном. Но для людей они опасности не представляют.

Кроме того, на дне «медузного озера» дайверы обнаружили часть автомобиля. На глубине покоились останки легендарного ГАЗ-66.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что блогер сфотографировал пресноводных медуз в нижегородском водоеме.