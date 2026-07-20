В центре Воронежа продают кафе «Моне» за почти 10 млн рублей

«Если раньше с определенной доходностью в бизнесе можно было делать ошибки, и они закрывались прибылью от других направлений, то сейчас это становится фатально. А банкротиться я не хочу. И внешние факторы, которые невозможно изменить, говорят о том, что в ближайшее время лучше не станет», — добавил в беседе с «Ъ-Черноземье» господин Губарев.