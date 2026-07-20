Испания выиграла второй титул чемпионов мира еще убедительнее первого

Даже нюансы совпадают. В 2010-м испанцы открыли чемпионат мира поражением от швейцарцев, в 2026-м разошлись миром с дебютантами из Кабо-Верде. Дальше — без осечек, по нарастающей, как и должно быть при правильно спланированной стратегии. А в финале соперников дожимали после ничьей — 0:0 — по итогам основного времени в овертаймах. На южноафриканском первенстве решающий гол забил Андрес Иньеста, отнюдь не снайпер, на североамериканском — Ферран Торрес, которого до его пушечного удара после скидки Нико Уильямса проклинала за незадачливость вся Испания: запарывает момент за моментом.