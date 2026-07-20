Предприниматель Владимирской области вошла в топ-100 рейтинга «Индекс Дела»

Основатель и генеральный директор Регионального центра регистрации бизнеса Вера Лукинова стала финалистом всероссийского рейтинга «Индекс Дела» по итогам 2025 года, сообщили в бизнес-инкубаторе региона. Она вошла в топ-100 лучших предпринимателей страны и получила специальную номинацию «Лидер бухгалтерского аутсорсинга», что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Компания Веры Лукиновой является официальным консультантом центра «Мой бизнес» Владимирской области и партнером ведущих банков региона. В сферу деятельности входят регистрация бизнеса, консультирование по налогообложению, помощь в составлении документов и открытие расчетных счетов.
Центр «Мой бизнес» Владимирской области приглашает предпринимателей принять участие в новом сезоне рейтинга. Прием заявок продлится до 30 сентября.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.