Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматель Владимирской области вошла в топ-100 рейтинга «Индекс Дела»

Компания Веры Лукиновой является официальным консультантом центра «Мой бизнес».

Основатель и генеральный директор Регионального центра регистрации бизнеса Вера Лукинова стала финалистом всероссийского рейтинга «Индекс Дела» по итогам 2025 года, сообщили в бизнес-инкубаторе региона. Она вошла в топ-100 лучших предпринимателей страны и получила специальную номинацию «Лидер бухгалтерского аутсорсинга», что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Компания Веры Лукиновой является официальным консультантом центра «Мой бизнес» Владимирской области и партнером ведущих банков региона. В сферу деятельности входят регистрация бизнеса, консультирование по налогообложению, помощь в составлении документов и открытие расчетных счетов.

Центр «Мой бизнес» Владимирской области приглашает предпринимателей принять участие в новом сезоне рейтинга. Прием заявок продлится до 30 сентября.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.