Предприниматель Владимирской области вошла в топ-100 рейтинга «Индекс Дела»

Основатель и генеральный директор Регионального центра регистрации бизнеса Вера Лукинова стала финалистом всероссийского рейтинга «Индекс Дела» по итогам 2025 года, сообщили в бизнес-инкубаторе региона. Она вошла в топ-100 лучших предпринимателей страны и получила специальную номинацию «Лидер бухгалтерского аутсорсинга», что соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».