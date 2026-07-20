В Ингушетии обновляют Мемориал памяти и славы

Масштабное обновление Мемориала памяти и славы в ходе реализации национального проекта «Семья» проходит в административном округе Насыр-Корт города Назрани Республики Ингушетии, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Мемориальный комплекс, открытый в 2012 году к 20-летию образования Ингушетии, является одним из ключевых объектов историко-культурного наследия региона. Специалисты обновляют центральный фонтан, инженерные коммуникации, восстанавливают конструкции и облицовку чаши. Проводятся работы на монументе всадникам Ингушского конного полка «Дикой дивизии» и на памятнике защитнику Брестской крепости Уматгирею Барханоеву. Также обновляются постаменты горельефа «Вхождение Ингушетии в состав России» и мемориальные плиты с именами Героев Советского Союза.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.