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МВД Эстонии выразило готовность закрыть границы с РФ в случае опасности

Эстонская сторона готова полностью закрыть границу с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел страны Игорь Таро.

Эстонская сторона готова полностью закрыть границу с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел страны Игорь Таро.

— При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта, — приводит его слова ERR.

Сейчас границу имеют право пересекать россияне с видом на жительство в Эстонии и других европейских странах, а также люди с двойными гражданствами.

Руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил, что в Нарве, расположенной на границе с Россией, построят первый военный городок. Строительные работы планируется начать в конце текущего года, а завершить — летом 2028 года. На первом этапе в городке разместят 150 военнослужащих.

30 июня правительство России приняло решение о закрытии ряда железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Эстонией и Латвией.

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