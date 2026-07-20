МВД Эстонии выразило готовность закрыть границы с РФ в случае опасности

Эстонская сторона готова полностью закрыть границу с Россией в случае обострения ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел страны Игорь Таро.
— При открытии и закрытии границы мы исходим из оценки рисков. В случае если бы Эстонии грозила непосредственная опасность, граница была бы немедленно закрыта, — приводит его слова ERR.
Сейчас границу имеют право пересекать россияне с видом на жительство в Эстонии и других европейских странах, а также люди с двойными гражданствами.
Руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил, что в Нарве, расположенной на границе с Россией, построят первый военный городок. Строительные работы планируется начать в конце текущего года, а завершить — летом 2028 года. На первом этапе в городке разместят 150 военнослужащих.
30 июня правительство России приняло решение о закрытии ряда железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Эстонией и Латвией.