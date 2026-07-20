Вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве порта в Пионерском

Напомним, строительство морского терминала началось в 2018 году и должно было завершиться в 2019-м, однако из-за проблем с первым подрядчиком, компанией «Больверк», контракт был расторгнут, а работы заморожены. В декабре 2019 года стало известно, что по делу о хищении денег при строительстве порта в Пионерском были задержаны гендиректор ООО «Больверк», а также бывший руководитель и заместитель гендиректора компании. В том же месяце следователи объявили о задержании четвертого подозреваемого — бывшего первого заместителя гендиректора ООО «Больверк». Спустя четыре года стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении двоих руководителей компании «Больверк», обвиняемых в мошенничестве.