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«Локальная ярмарка и живописные прогулки»: в Краснолесье отметят праздник добрососедства

Мероприятие организуют в посёлке в субботу, 1 августа.

В Краснолесье отметят праздник добрососедства. Мероприятие организуют в посёлке в субботу, 1 августа. Об этом сообщили на странице администрации Нестеровского округа «ВКонтакте».

Основные мероприятия пройдут на территории рядом с Виштынецким экомузеем. Начало праздника — в 13:00. Для гостей организуют ярмарку с локальными продуктами и ремесленные мастерские. В этот день можно будет принять участие в живописных прогулках по окрестностям и послушать тематические лекции.

«Отправляйтесь в познавательные прогулки по знаковым местам в сопровождении старожилов, которые знают каждую тропинку и легенду этих лесов. А на тематических лекториях эксперты расскажут об уникальной экосистеме Виштынецкой возвышенности», — рассказали организаторы.

С 1 мая из Калининграда запустили поезд в Краснолесье. Рельсобус ходит в выходные и праздничные дни. В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Стоимость билета в одну сторону составляет 510 рублей.

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