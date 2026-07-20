«Локальная ярмарка и живописные прогулки»: в Краснолесье отметят праздник добрососедства

Основные мероприятия пройдут на территории рядом с Виштынецким экомузеем. Начало праздника — в 13:00. Для гостей организуют ярмарку с локальными продуктами и ремесленные мастерские. В этот день можно будет принять участие в живописных прогулках по окрестностям и послушать тематические лекции.