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Уехавший из России блогер Мэддисон назвал США лучшей страной на планете

Стример, видеоблогер и бывший профессиональный киберспортсмен Илья Давыдов, известный как Мэддисон, назвал США «лучшим местом на планете» и «страной для жизни».

Стример, видеоблогер и бывший профессиональный киберспортсмен Илья Давыдов, известный как Мэддисон, назвал США «лучшим местом на планете» и «страной для жизни».

Он покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции. Мэддисон сделал ряд антивоенных заявлений и выразил опасения по поводу возможного преследования на родине. Блогер отметил высокую степень свободы в США и добавил, что, по его мнению, каждый человек должен лично увидеть местный уклад жизни и «понюхать воздух свободы».

— Я довольно много попутешествовал и могу с уверенностью сказать, что лучше Америки места на планете пока еще не придумали, — написал Мэддисон в своем Telegram-канале.

Ранее он высказался, что заработная плата 200 тысяч рублей в Москве является «нищей темой». По словам Давыдова, в споре ему сказали, что люди, которые получают в столице 200 тысяч рублей, являются «богачами», но он не согласен.

Мэддисон также рассказал, что многие переехавшие в США россияне зарабатывают на жизнь тяжелым трудом. Он предположил, что причиной такой ситуации является незнание российскими эмигрантами английского языка и отсутствие американского образования.

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