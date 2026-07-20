Уехавший из России блогер Мэддисон назвал США лучшей страной на планете

Он покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции. Мэддисон сделал ряд антивоенных заявлений и выразил опасения по поводу возможного преследования на родине. Блогер отметил высокую степень свободы в США и добавил, что, по его мнению, каждый человек должен лично увидеть местный уклад жизни и «понюхать воздух свободы».