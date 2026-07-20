В первом полугодии 2026 года выдача ипотеки в Ростовской области просела на 35%

В первом полугодии 2026 года выдача ипотечных кредитов в Ростовской области сократилась на 35% по сравнению со вторым полугодием 2025-го. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).