Госдума: релокантам-преступникам заблокируют имущество

Законопроекты предполагают установление временных ограничений для осуждённых за совершение преступлений, а также для лиц, признанных виновными в административных правонарушениях против безопасности государства, после того как они покинули территорию страны. В частности, речь идёт о статьях КоАП, касающихся дискредитации Вооружённых сил РФ, призывов к введению санкций и нарушению территориальной целостности. В Госдуме уточнили, что ограничения будут носить срочный характер и действовать до момента возвращения лица в Россию и погашения задолженности перед законом.