Госдума: релокантам-преступникам заблокируют имущество

Государственная Дума на пленарном заседании 22 июля собирается рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов, вводящих комплекс ограничительных мер в отношении граждан, покинувших Россию и уклоняющихся от исполнения наказания, о чём сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Предлагаемые поправки затрагивают широкий спектр прав и имущественных интересов. В перечень мер вошли приостановка регистрационных действий в отношении недвижимости на территории РФ, блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение права на управление транспортными средствами, а также отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Кроме того, для таких лиц будет действовать запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей.
По словам Володина, принятие изменений продиктовано необходимостью обеспечения неотвратимости наказания и верховенства закона. Председатель Госдумы подчеркнул, что лица, пытающиеся избежать ответственности за рубежом, но при этом пользующиеся благами российской правовой системы, должны осознать неизбежность наказания. Он отметил, что такие релоканты напрасно рассчитывают «пересидеть» за границей.
Законопроекты предполагают установление временных ограничений для осуждённых за совершение преступлений, а также для лиц, признанных виновными в административных правонарушениях против безопасности государства, после того как они покинули территорию страны. В частности, речь идёт о статьях КоАП, касающихся дискредитации Вооружённых сил РФ, призывов к введению санкций и нарушению территориальной целостности. В Госдуме уточнили, что ограничения будут носить срочный характер и действовать до момента возвращения лица в Россию и погашения задолженности перед законом.
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