По словам политолога Петра Робейшека, Европа сможет вести войну с Россией только при непосредственном участии США. С таким заявлением он выступил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.
— Мы можем выступить против России только при условии, что будут мобилизованы США, — заявил он.
Тем не менее эксперт отметил, что американцы могут предоставить европейцам лишь «теплые одеяла». Он добавил, что Вашингтон вмешается в конфликт только в том случае, если сочтет ситуацию соответствующей пятой статье НАТО, говорится в публикации.
29 июня стало известно, что литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки. Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет территориальных претензий к странам Североатлантического альянса.
Президент Чехии Петр Павел в конце апреля предложил России провести «ограниченные военные действия» на территории стран Прибалтики, чтобы унизить Североатлантический альянс и продемонстрировать его бесполезность.