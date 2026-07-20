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Политолог Робейшек: Европа вступит в войну против РФ только при участии США

По словам политолога Петра Робейшека, Европа сможет вести войну с Россией только при непосредственном участии США. С таким заявлением он выступил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.

По словам политолога Петра Робейшека, Европа сможет вести войну с Россией только при непосредственном участии США. С таким заявлением он выступил в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.

— Мы можем выступить против России только при условии, что будут мобилизованы США, — заявил он.

Тем не менее эксперт отметил, что американцы могут предоставить европейцам лишь «теплые одеяла». Он добавил, что Вашингтон вмешается в конфликт только в том случае, если сочтет ситуацию соответствующей пятой статье НАТО, говорится в публикации.

29 июня стало известно, что литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки. Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет территориальных претензий к странам Североатлантического альянса.

Президент Чехии Петр Павел в конце апреля предложил России провести «ограниченные военные действия» на территории стран Прибалтики, чтобы унизить Североатлантический альянс и продемонстрировать его бесполезность.

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