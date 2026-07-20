29 июня стало известно, что литовская разведка не обнаружила признаков того, что Россия планирует напасть на страны Прибалтики. Кроме того, Вильнюс обвинил европейскую прессу в излишнем нагнетании обстановки. Москва также неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на Прибалтику. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что у России нет территориальных претензий к странам Североатлантического альянса.