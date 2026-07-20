Прокуратура обжаловала приговор блогеру Митрошиной

Прокуратура обжаловала приговор блогеру Александре Митрошиной (известна как «Матерь бложья»), которой месяц назад дали три года условно, подтвердил РБК ее адвокат Михаил Юсупов.
«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — сказал юрист (цитата по ТАСС).
По его словам, сторона защиты тоже обжаловала приговор, но пока не будет раскрывать детали жалобы.
Митрошина была признана виновной в легализации незаконно полученных доходов месяц назад, 18 июня. Решение принял Тверской районный суд Москвы. Помимо условного срока, суд постановил взыскать с нее штраф в размере 900 тыс. руб.
Обвинение просило назначить блогеру реальный срок — три года в исправительной колонии общего режима с конфискацией 115 млн руб. Прокурор отмечала, что считает вину блогера полностью доказанной и достоверно установленной.
Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в сочинском аэропорту. По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина использовала ИП для уклонения налогов. Проверка выявила, что блогер проводила операции по зачислению денег на счета третьих лиц без оформления соответствующих документов. В результате она не выплатила налогов на 127 млн руб., а часть доходов легализовала через покупку недвижимости в особо крупном размере.
При этом об уплате налоговой задолженности Митрошина сообщала еще в мае 2023 года. Кроме того, по ее словам, часть долга была погашена сразу после возбуждения уголовного дела.
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