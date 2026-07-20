Прокуратура обжаловала приговор блогеру Митрошиной

Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в сочинском аэропорту. По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина использовала ИП для уклонения налогов. Проверка выявила, что блогер проводила операции по зачислению денег на счета третьих лиц без оформления соответствующих документов. В результате она не выплатила налогов на 127 млн руб., а часть доходов легализовала через покупку недвижимости в особо крупном размере.