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Прокуратура обжаловала приговор блогеру Митрошиной

Обвинение просило отправить блогера в колонию на три года со штрафом в размере 115 млн руб. Суд, однако, оштрафовал ее на 900 тыс. руб., и дал условный срок. Кроме прокуратуры с решением судьи не согласилась и защита осужденной.

Источник: РБК

Прокуратура обжаловала приговор блогеру Александре Митрошиной (известна как «Матерь бложья»), которой месяц назад дали три года условно, подтвердил РБК ее адвокат Михаил Юсупов.

«Прокуратура подала жалобу на мягкое решение», — сказал юрист (цитата по ТАСС).

По его словам, сторона защиты тоже обжаловала приговор, но пока не будет раскрывать детали жалобы.

Митрошина была признана виновной в легализации незаконно полученных доходов месяц назад, 18 июня. Решение принял Тверской районный суд Москвы. Помимо условного срока, суд постановил взыскать с нее штраф в размере 900 тыс. руб.

Обвинение просило назначить блогеру реальный срок — три года в исправительной колонии общего режима с конфискацией 115 млн руб. Прокурор отмечала, что считает вину блогера полностью доказанной и достоверно установленной.

Митрошина была задержана 7 марта 2025 года в сочинском аэропорту. По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина использовала ИП для уклонения налогов. Проверка выявила, что блогер проводила операции по зачислению денег на счета третьих лиц без оформления соответствующих документов. В результате она не выплатила налогов на 127 млн руб., а часть доходов легализовала через покупку недвижимости в особо крупном размере.

При этом об уплате налоговой задолженности Митрошина сообщала еще в мае 2023 года. Кроме того, по ее словам, часть долга была погашена сразу после возбуждения уголовного дела.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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