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На юге Волгограда пожарные отбили от огня приют для животных

В Волгограде сегодня, 20 июля, вспыхнул пожар на.

В Волгограде сегодня, 20 июля, вспыхнул пожар на территории приюта для бездомных животных «Мы в ответе». Сообщение о происшествии в Красноармейском районе на улице Джека Лондона поступило около 16−00 ч. На тушение пожара ушло около полутора часов. Как рассказала ИА «Высота 102» руководитель приюта Галина Демьянова, пламя удалось остановить буквально в полуметре от построек.

— Слава Богу, животные не пострадали. Но надышались дымом. На тушение мы использовали весь запас воды, около четырех кубов. Будем благодарны, если нам помогут с водовозкой, — поделилась Галина. Женщина пояснила, что намерена написать заявление в полицию с просьбой разобраться в обстоятельствах случившегося. По ее мнению, к происшествию могут быть причастны активисты из другой благотворительной организации.

— Я предполагаю, что приют пытались поджечь специально, чтобы им больше доставалось пожертвований. Если это так, то слов просто нет. Ведь, чем больше таких приютов, где помогают животным, тем лучше, — высказала такую версию собеседница. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что трава и сухая растительность рядом с приютом вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем.

Для тех, кто может помочь приюту с водой, просьба обращаться по телефону: 8961−089−08−71.

Видео Волгоград. Красноармейский t.me.

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