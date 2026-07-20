На юге Волгограда пожарные отбили от огня приют для животных

— Я предполагаю, что приют пытались поджечь специально, чтобы им больше доставалось пожертвований. Если это так, то слов просто нет. Ведь, чем больше таких приютов, где помогают животным, тем лучше, — высказала такую версию собеседница. Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области заявили, что трава и сухая растительность рядом с приютом вспыхнули из-за неосторожного обращения с огнем.