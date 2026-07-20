Удары по складам «Вайлдберриз» стали причиной падения акций «Озона»

Инвесторы отреагировали на удары по складам «Вайлдберриз» распродажей акций другого маркетплейса — «Озона». В первые минуты биржевых торгов 20 июля котировки акций компании рухнули почти на 14% и достигли 2484,5 ₽, минимума с декабря 2024 года. Объем торгов к этому моменту составил рекордные 5 млрд руб. Игра на понижение началась еще на торгах выходного дня, однако, после того как котировки упали на 3%, биржа ввела запрет на выставление заявок ниже этой цены.