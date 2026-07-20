ФИФА начала расследование после драки аргентинцев с испанцами

Международная федерация футбольных ассоциаций инициировала дисциплинарное производство в отношении представителей сборной Аргентины по итогам финального матча чемпионата мира-2026 против Испании. Об этом сообщает Sky Sports News со ссылкой на официальные источники в организации.
Поводом для расследования послужили несколько эпизодов, произошедших сразу после финального свистка. Как следует из опубликованной информации, на поле возникла потасовка: игрок аргентинской команды Науэль Молина нанёс удар рукой в грудь капитану испанцев Родри, который в тот момент пробегал мимо. Между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились другие игроки обеих команд. Затем Леандро Парадес агрессивно схватил за шею защитника сборной Испании Эрика Гарсию, после чего атаковал Гави, попытавшегося вступиться за товарища.
Кроме того, в поле зрения дисциплинарного комитета попало поведение члена тренерского штаба аргентинцев Роберта Айяла. После завершения матча он вступил в спор с полузащитником испанцев Даниэлем Ольмо, а затем нанёс ему удар по лицу.
Финальный матч завершился победой Испании со счётом 1:0. Основное время встречи закончилось безголевой ничьей, а единственный мяч во втором экстра-тайме забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. При этом аргентинская команда с 93-й минуты играла в меньшинстве: Энцо Фернандес получил вторую жёлтую карточку за грубый удар в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. Первое предупреждение Фернандес заработал на 82-й минуте за спор с арбитром.
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