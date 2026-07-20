ФИФА начала расследование после драки аргентинцев с испанцами

Поводом для расследования послужили несколько эпизодов, произошедших сразу после финального свистка. Как следует из опубликованной информации, на поле возникла потасовка: игрок аргентинской команды Науэль Молина нанёс удар рукой в грудь капитану испанцев Родри, который в тот момент пробегал мимо. Между футболистами завязалась перепалка, к которой быстро подключились другие игроки обеих команд. Затем Леандро Парадес агрессивно схватил за шею защитника сборной Испании Эрика Гарсию, после чего атаковал Гави, попытавшегося вступиться за товарища.