Месси заявил о «невыносимой боли» из-за поражения в финале ЧМ-2026

«Потребуется время, чтобы эта рана затянулась. Но я также сохраняю в памяти все хорошее. Матчи, ход которых мы перевернули, поддержка всей страны, которая позволила нам снова оказаться среди лучших», — написал футболист в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).