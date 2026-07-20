«Ротор» одержал победу в первом матче сезона на «Волгоград Арене»

Больше 14 тысяч волгоградцев пришли 20 июля 2026 года на первую в сезоне домашнюю игру «Ротора» против «СКА Хабаровск». Поддержка на «Волгоград Арене» была мощная, но на табло до 81-й минуте было по нулям. В первом тайме в добавленное время волгоградцы могли повести в счете, но арбитр не засчитал явный по мнению болельщиков гол Эмерсона. «Ротор» вышел вперед только в концовке благодаря успешно реализованному пенальти — точно пробил Александр Хубулов.