«Ротор» одержал победу в первом матче сезона на «Волгоград Арене»

Больше 14 тысяч волгоградцев пришли 20 июля 2026 года на первую в сезоне домашнюю игру «Ротора» против «СКА Хабаровск». Поддержка на «Волгоград Арене» была мощная, но на табло до 81-й минуте было по нулям. В первом тайме в добавленное время волгоградцы могли повести в счете, но арбитр не засчитал явный по мнению болельщиков гол Эмерсона. «Ротор» вышел вперед только в концовке благодаря успешно реализованному пенальти — точно пробил Александр Хубулов.
Атмосфера на Волгоград Арене как всегда лучшая. Екатерина СИМОХИНА.
На матче присутствовали 14 382 зрителя. Во втором тайме команды подарили болельщиком много эмоций, но реализовать моменты не получалось. Было заметно, что и усиливать состав Дмитрию Парфенову пока некем — команда явно недоукомплектована. После поражения в Нижнем Новгороде и победы в Волгограде у «Ротора» 3 очка.
Вечером в понедельник матч собрал более 14 тысяч болельщиков. Екатерина СИМОХИНА.