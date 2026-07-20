Спрос на командировки в первом полугодии сократился на 5−15%

Спрос представителей бизнеса на авиаперелеты по России сократился на 15% год к году, за рубеж — на 12%, подсчитали в ГК «Аэроклуб». В платформе «Ракета» отмечают сокращение общего количества деловых поездок в январе—июне 2026 года на 5% год к году, преимущественно — за счет спада на внутреннем рынке.