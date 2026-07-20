От дворовых столиков до гроссмейстеров: как в Москве развивают шахматы

Помимо круглогодичных тренировок, в столице запускают сезонные проекты. Один из них — «Шахматный сквер», который стал частью программы «Лето в Москве». В нынешнем сезоне задействовано несколько площадок: сквер у гостиницы «Метрополь», Самотёчный и Гоголевский бульвары, музей-заповедник «Царицыно», Коломенское. В будние дни любой желающий может бесплатно получить шахматный набор и провести время за партией с друзьями или другими гостями.