Shot: Ребенок полностью ослеп из-за многолетней диеты из фастфуда

Британский подросток полностью потерял зрение из-за многолетнего употребления фастфуда и нехватки витаминов. Об этом пишет Shot.
Молодой человек из Великобритании на протяжении многих лет питался практически одними и теми же продуктами: картофелем фри, чипсами, белым хлебом и сосисками. В результате хронического дефицита витаминов группы B у него развилась пищевая оптическая нейропатия — заболевание, при котором зрительный нерв постепенно атрофируется.
Первыми тревожными симптомами стали проблемы со зрением в 14 лет, но подросток игнорировал советы врачей и не принимал прописанные витамины. Он часто чувствовал усталость и недомогание. К 15 годам его зрение значительно ухудшилось, а затем изменения стали необратимыми. Врачи отмечают, что внешне он выглядел здоровым и не имел проблем с весом, поэтому опасную патологию удалось выявить слишком поздно.
Специалисты подчеркивают, что подобные случаи встречаются крайне редко, но служат напоминанием о том, что даже при нормальном весе длительное однообразное питание может привести к серьезному дефициту витаминов и необратимым последствиям для здоровья, говорится в публикации.
До этого восьмилетний ребенок в Великобритании ослеп из-за наггетсов и сосисок. Врачи выявили у ребенка дефицит витамина А, так как в его рационе не было никакой полезной еды, кроме полуфабрикатов. Этот витамин необходим для выработки родопсина — белка, который отвечает за улучшение зрения в условиях низкой освещенности. Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что может случиться, если питаться исключительно полуфабрикатами.