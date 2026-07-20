Shot: Ребенок полностью ослеп из-за многолетней диеты из фастфуда

До этого восьмилетний ребенок в Великобритании ослеп из-за наггетсов и сосисок. Врачи выявили у ребенка дефицит витамина А, так как в его рационе не было никакой полезной еды, кроме полуфабрикатов. Этот витамин необходим для выработки родопсина — белка, который отвечает за улучшение зрения в условиях низкой освещенности. Врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что может случиться, если питаться исключительно полуфабрикатами.