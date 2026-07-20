Ученые CDC предупредили об опасности разжеванных яблочных семечек

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, является ли помидор ягодой или овощем. Но точно известно, что это полезный для здоровья продукт, который даже может помочь в профилактике рака. Помидоры отлично дополняют салаты и горячие блюда, поэтому они нередко присутствуют в ежедневном рационе.