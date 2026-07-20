Ученые CDC предупредили об опасности разжеванных яблочных семечек

Яблочные косточки содержат вещество амигдалин, которое при определенных условиях может преобразовываться в цианид. Однако специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подчеркнули, что риск отравления возникает исключительно при разжевывании или измельчении семян.
Если случайно проглотить несколько целых косточек, опасности для здоровья нет: их плотная оболочка не дает токсину высвободиться, и семена выводятся из организма естественным путем. Чтобы получить дозу цианида, способную нанести серьезный вред взрослому человеку, потребуется разжевать около 200 семечек, что эквивалентно содержимому примерно 40 яблок.
Сами по себе яблоки остаются крайне полезным продуктом, богатым клетчаткой, пектином и антиоксидантами. Диетологи рекомендуют просто удалять сердцевину перед употреблением фрукта, не придавая значения небольшим количествам случайно проглоченных целых семян, передает TechInsider.
Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, является ли помидор ягодой или овощем. Но точно известно, что это полезный для здоровья продукт, который даже может помочь в профилактике рака. Помидоры отлично дополняют салаты и горячие блюда, поэтому они нередко присутствуют в ежедневном рационе.
Чем еще полезен этот овощ (или ягода), кому стоит есть его с осторожностью и на что обратить внимание при выборе, «Вечерней Москве» рассказал диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.